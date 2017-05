Botlektunnel deels dicht na kettingbotsing

UPDATE A20 weer deels open na ongeluk

30 mei De A20 is weer deels open na een ongeluk van eerder vanavond. Bij afrit 14, nabij het Terbregseplein, ging de weg op slot nadat er een auto op zijn kant terecht kwam. Een andere auto reed de middenberm in. De brandweer heeft een slachtoffer uit de auto gehaald, die naar het ziekenhuis is gebracht. Alleen de rechterrijstrook is nog dicht voor een spoedreparatie.