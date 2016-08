Botsauto waarmee Silvan (11) naar school rijdt, is attractie

,,Pfoe, wat een week'', verzucht vader Dennis Letsch. De reacties op de botsauto van zijn zoon zijn overweldigend. Silvan rijdt met een gangetje onder de 10 kilometer per uur met de omgebouwde scootmobiel over straat.



Het Jeugdjournaal filmde hem van school naar huis. Ook andere tv-programma's maakten beelden. De jonge bestuurder stond radioprogramma's te woord en werd gevraagd voor de Wereldhavendagen dit weekend in Rotterdam.



,,Dat zullen we zeker doen. In de Onderzeebootloods van de RDM komen elektrische voertuigen te staan en voertuigen die bewegen op waterstof. Silvan mag zaterdag in de loods rondrijden, als voorbeeld voor voertuigen die een tweede, milieuvriendelijker leven krijgen. Zijn botsauto helpt ook de Wereldhavendagen aantrekkelijker te maken voor jonge bezoekers'', vertelt Dennis Letsch.



Jonge innovatoren

Volgens Frank van der Zwan van de Wereldhavendagen is de botsauto een goed voorbeeld voor jonge innovatoren voor een duurzame toekomst. ,,Er zijn meerdere toekomstige voertuigen bij ons te bewonderen, zoals een oude Citroën HY-bus die omgebouwd wordt tot elektrische foodtruck. Bovendien is de botsauto natuurlijk een leuk en inspirerend verhaal voor het publiek."



De botsauto is in elk geval populair. Dennis Letsch: ,,Aan de deur heb ik gelukkig niemand gehad, maar aan alle reacties te zien wil bijna iedereen ook wel een botsauto.'' Van de politie, die Silvan enkele keren aanhield, heeft hij niets meer gehoord.