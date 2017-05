‘Bouwer van Feyenoord City moet 25 miljoen euro spelersbudget afdekken’

Die 25 miljoen euro aan spelerssalarissen bij de opening van de kersverse voetbaltempel in 2022 is heilig, luidt zijn uitleg. Alleen dán kan Feyenoord voldoende kwaliteit in het veld brengen om het volle pond aan Europese wedstrijden te verdienen. ,,Dan heb je het wel over 10 miljoen euro extra’’, stelt Van Nieuwenhuizen. ,,En die inkomsten heb je meteen al.’’



Zijn advies aan de Rotterdamse gemeenteraad is om morgen, bij het debat over Feyenoord City, een harde eis op tafel te leggen. ,,En die luidt dat Feyenoord een partij moet vinden die garant staat voor die 25 miljoen euro. En dat moet bij het tekenen van de contracten voor Feyenoord City in 2019 worden vastgelegd.’’



Ofschoon hij recent in opdracht van Feyenoord City nog onderzoek deed naar het spelersbudget, blijft dit voor velen cruciale onderwerp toch nog deels in nevelen gehuld. ,,Ik heb geen goed zicht op de sommetjes die achter het spelersbudget schuilgaan. Er zijn maar weinig clubs in Europa die zich een stadion van 365 miljoen euro kunnen permitteren. En dit stadion draait alleen op Feyenoord en horeca. Dus ik hoop maar dat ze de juiste berekeningen hebben gemaakt.’’