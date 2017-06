Boze automobilisten slopen defecte slagboom uit Haringvlietbrug

Door de storing aan de slagbomen is het een verkeerschaos op de A29. In beide richtingen staan lange files en door omrijders is het ook enorm druk op de A16.

Rijkswaterstaat is verontwaardigd dat automobilisten het heft in eigen handen hebben genomen, omdat ze urenlang stonden te wachten voor de brug. ,,Of we er begrip voor hebben?’’, zegt de woordvoerder. ,,Nee, totaal niet. Automobilisten moeten zich gewoon aan de regels houden.’’



Andere bestuurders bedanken op sociale media juist de automobilisten die de slagboom hebben verwijderd.

Een van de automobilisten belde na het verwijderen van de slagboom naar Radio Rijnmond om zijn verhaal te doen. ,,Er was iemand met een bahco en we hebben dat ding losgeschroefd'', vertelt hij aan de zender. ,,Twee losse moeren en je kon dat ding gewoon netjes van z'n plaats halen. Stekkertje los, je legt 'm langs de kant en heel de boel kan weer rijden.''

De A29 was rond 17.45 uur in beide richtingen weer open. De slagboom zal later worden gerepareerd. Mogelijk gebeurt dat tijdens Concert at Sea, of anders vannacht. De brug gaat tot die tijd niet open, waardoor het scheepvaartverkeer is gestremd.

De storing kwam op een ongelukkig moment, omdat het vanwege het festival Concert at Sea extra druk is op de snelweg. Het is de hele middag al druk op de wegen richting het festival. Op de N57 staat het tussen Brielle en Ouddorp helemaal vol.

VID on Twitter De slagbomen zijn van 'slag' op de #A29 Haringvlietbrug. In beide richtingen dicht. Monteur is onderweg! Hou vol @Nathalie_online en de rest

Op de twaalfde editie, traditiegetrouw georganiseerd door de band BLØF, treden vrijdag en zaterdag onder meer Kensington, Tom Odell, Doe Maar, La Pegatina, Rondé en Walking on Cars op. Ook Anouk, Chef'Special, Gavin James, UB40, Broederliefde en Racoon staan op het programma. De 40.000 kaarten voor het festival zijn al maandenlang uitverkocht. De 30.000 weekendkaarten waren zelfs in een recordtijd van een uur weg.

De N57 op de Brouwersdam gaat vrijdag om 19.00 uur helemaal dicht, tot uiterlijk 04.00 uur zaterdagochtend. Verkeer wordt omgeleid.

ANWBverkeer on Twitter Dus #Cas2017