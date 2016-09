Boze schilders demonstreren voor deur concurrerende vakbond

Politie loopt tegen 22 kilo hennep aan bij zoektocht naar vuurwapen

16:16 Agenten die afgelopen nacht in Rotterdam een onderzoek instelden naar een vuurwapen, hebben bij toeval een partij henneptoppen ontdekt. De politie was gealarmeerd over een ruzie in de Jaersveltstraat in Charlois en daarbij zou een vuurwapen zijn gezien.