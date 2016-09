'Bram' kijkt na eerste Duitse winkel verder over de grens

Ten overstaan van familie, medewerkers, franchisenemers en leveranciers presenteerde directielid Rocco Ladage aan winkelstraat Kettwiger Strasse de splinternieuwe vestiging. Ladage: ,,Het idee is al een jaar of tien oud, maar 1,5 jaar geleden zijn we naar Duitsland gegaan om te kijken of we hier wat kunnen doen.''



Een hele stap voor de Rotterdamse snackketen waarvoor vestigingen in Utrecht en Zwolle 'al ver waren'. Bram Ladage exporteert friet en vijf soorten 'stoof', ontwikkeld door Herman den Blijker. Bram's Gourmet Frites richt zijn pijlen op Duitsland en Spanje, maar ook op België, Luxemburg en Frankrijk. ,,Er zijn veel ontwikkelingen in patatland, we krijgen aanvragen uit de hele wereld.''



Midden-Oosten

Rocco Ladage onthulde in zijn speech dat het bedrijf een overeenkomst heeft gesloten met 'een partij die 30 jaar voor McDonald's winkels heeft geopend in het Midden-Oosten, zo'n 1000 winkels'. ,,Hij was zo gegrepen door dit concept dat hij heeft gezegd: dit concept ga ik uitrollen in het Midden-Oosten. Voor een bedrijf waarvoor Zwolle nog een eind weg was, is dit een hele stap.''



Het is nog niet bekend wanneer Bram Ladage voor het eerst ook de Europese grenzen oversteekt.