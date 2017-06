Brand Van Gansewinkel voorlopig nog niet geblust

In het begin de avond belde een passant de brandweer omdat hij rook van het terrein zag komen. De afvalverwerker zelf was dicht en er was niemand op het terrein. Al snel schaalde de brandweer naar 'zeer grote brand', waarop veel bluswagens uitrukten naar Heijplaat. De vlammen grepen wild om zich heen en zette ook een container in de hens.



Een woordvoerder van de Veiligheidsregio zegt dat de omstandigheden zeer moeilijk zijn om te blussen. ,,Het is een enorme berg en die staat helemaal in de brand. Het enige wat we kunnen doen, is heel veel water erop spuiten. Dat duurt nog wel even.'' Een bijkomend probleem is dat het bluswater uit milieuoogpunt niet het riool mag inlopen. Daarom zijn tankwagens ingeschakeld om het bluswater op te slurpen.



De brandweer heeft nog geen idee wat de oorzaak is. Van Gansewinkel denkt aan 'broei'. ,,Er hoeft maar een stukje glas in te zitten en als de zon schijnt ontstaat zo een brand,'' aldus een woordvoerder. Bij de Rijnmondse milieudienst DCMR zijn tot nu toe twee klachten binnengekomen. Wie de rook ruikt, wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten.



Het is voor de derde keer in een jaar tijd dat op het terrein een brand is. In juli vorig jaar en vorige maand was het ook al raak. De Rijnmondse milieudienst DCMR werd toen beide keren overspoeld met stankklachten.