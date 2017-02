Brandbrief over 'colporteurs' Ommoord

Veilig jaar voor schepen in Rotterdamse haven

13:05 De Rotterdamse haven is vorig jaar aangedaan door 29.022 schepen, iets minder dan in 2015. Op dat aantal vond één ernstig ongeluk plaats. Havenbedrijf Rotterdam betitelt de haven in 2016 daarmee als 'uitermate veilig'. Rijkshavenmeester René de Vries maakte de nautische jaarcijfers vandaag bekend aan boord van de Nieuwe Maze, het vlaggenschip van het havenbedrijf.