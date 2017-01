Brandweer: Het is onmogelijk overal op tijd te zijn

Door slimmere inzet van vrijwilligers moet de brandweer sneller bij branden zijn. Maar, zo zegt directeur Veiligheidsregio Arjen Littooij: ,,We willen niet meer alleen afgerekend worden op aanrijtijden. Het is onmogelijk overal binnen de normtijd te zijn.''

De eerste maatregel bestaat uit slimme piepers, waarmee een spuitgast kan laten weten of hij komt. Ten tweede wordt niet altijd meer gewacht tot de bezetting compleet is. ,,We rijden van twee kanten met twee wagens'', legt Littooij uit. ,,Als de ene wagen drie man heeft en de andere ook, dan hebben we toch een voltallige blusploeg.'' Bij een tekort aan bevelvoerders werkt bijvoorbeeld een preventiemedewerker die dag vanuit die kazerne. Als er dan brand is, kan die bijspringen.

Seconden

Maar, zo waarschuwt Littooij, het is onmogelijk overal in de regio áltijd op tijd te zijn. Hij vindt ook dat de brandweer niet meer alleen afgerekend mag worden op de aanrijdtijden. ,,Soms zijn we een paar seconden te laat. Maar daar gaat het toch niet om? Het gaat om de kwaliteit van het optreden met goed opgeleid personeel.''