Brandweer lost tekort aan vrijwilligers op

De brandweerzorg in een groot deel van de Rotterdamse regio wordt al jarenlang gedragen door vrijwilligers, vertelt de Graaf (foto). Om in dit grote gebied op volledige sterkte te zijn, zijn er zo'n 900 vrijwilligers nodig. Maar dat aantal wordt bij lange na niet gehaald, constateerde de brandweer. ,,We zaten zo'n 7 procent onder de sterkte.''



Dat zorgt nog niet overal voor problemen, maar wel in sommige kleine woonkernen. ,,In Oudenhoorn bijvoorbeeld, een kern die net iets van 1.200 inwoners telt, hebben we een brandweerauto staan waar achttien mensen voor nodig zijn. Die heb ik op dit moment niet. Datzelfde geldt voor Hoek van Holland en Bleiswijk. Die zitten redelijk veel in de min. Dan kan je aan een blusgroep vragen om in hun eigen omgeving op zoek te gaan naar talent. Maar dat is best lastig, want waar ga je dat vinden?''



Dat hele families, van generatie op generatie, bij de vrijwillige brandweer gingen, is voorbij. Ook werken veel vrijwilligers tegenwoordig buiten hun woonplaats. Dat heeft vooral gevolgen voor de bezetting overdag. De situatie is zorgelijk, maar nog niet nijpend, aldus de Veiligheidsregio. ,,Het heeft gelukkig nog niet tot gevaarlijke situaties geleid'', benadrukt De Graaf.



Noodklok

Een jaar geleden luidde de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers al de noodklok over de magere bezetting van bluswagens. ,,Meestal gaat het net goed,'' stelde Ronald Kraan van de belangenvereniging voor de vrijwillige brandweerlieden.



De brandweer in Rotterdam-Rijnmond besloot daarom onlangs de werving over een totaal andere boeg te gooien. ,,We benaderen mensen nu rechtstreeks via Facebook. En dat werkt. Je ziet dat als zo'n bericht is weggezet, bijvoorbeeld in Spijkenisse, dat het meer dan 5.000 keer wordt bekeken en 300 keer gedeeld'', zegt De Graaf.



De Graaf is ervan overtuigd dat het gaat lukken om voor het eind van dit jaar genoeg geschikte kandidaten te vinden. ,,We zijn nu een week of zes geleden gestart en hebben al honderd reacties gehad. En bij de laatste selectietesten in maart zijn er zeventien kandidaten doorheen gekomen.''