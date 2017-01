Brandweer Rotterdam rukt 421 keer uit

In dertig gevallen ging het om een autobrand en twaalf keer om een brand in een woning of bedrijfspand. Een brandweerman moest naar het ziekenhuis gebracht nadat hij te veel rook had ingeademd bij een woningbrand in de Koolzaadstraat in Rotterdam.

Zuid-Holland Zuid

De brandweer Zuid-Holland Zuid was tijdens de jaarwisseling ook druk met het blussen van vele buitenbrandjes. Grote incidenten bleven uit. In totaal moest de brandweer 208 keer in actie komen. De opvallendste incidenten waarvoor de brandweer Zuid-Holland Zuid uitrukte waren een persoon in het water in het Spui in Oud-Beijerland, brand in een fietsenstalling in Nieuw-Lekkerland, een containerbrand die oversloeg naar een kinderdagverblijf in Maasdam en brand op balkon van een flatwoning in Sliedrecht.