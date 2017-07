Brandweer wil torens van begin tot eind controleren

Broekhuizen noemt als voorbeeld de nieuwe Zalmhaventoren, die de hoogste woontoren van Nederland moet worden met ruim 200 meter. ,,Nog voor de eerste plannen er zijn, praten wij al mee. We spreken over vluchtroutes -in Nederland altijd minstens twee- en over hoe het vuur zich niet snel kan verspreiden. Maar we volgen ook de bouw, ook omdat we moeten zien dat als er dan al iets gebeurt, de hulpdiensten erbij kunnen. En voor het gebouw wordt bewoond geven wij advies aan Bouw- en Woningtoezicht over de brandveiligheid. Straks is er alleen nog de controle door de overheid aan het einde, maar het is voor mij onduidelijk wat de sancties zijn als er iets mis is. En wij staan er uiteindelijk wel, als er brand uitbreekt.''



De brandweer staat niet alleen in de kritiek. Onder andere Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de stichting Maatschappij en Veiligheid, stelde eerder bij Nieuwsuur al dat de overheid te veel uit handen geeft.