Brandweerman gewond bij blussen grote brand

De brand woedde op de bovenste etages van een hoekhuis aan de Koolzaadstraat in de wijk Bloemhof. Ook het dak brandde. In de woning was niemand aanwezig. Ook het huis van de buren was leeg. De brand is even na acht uur ontdekt.



De brandweer rukte met veel wagens uit en maakte groot alarm. Na een klein uur blussen was het vuur onder controle. Om het vuur helemaal te kunnen doven, moesten sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd aan het dak. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk.