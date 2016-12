Brandweerman Marco verrast geliefde met bijzondere 'alarmmelding'

Marco Opdam (40), hoofdbrandwacht bij de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, liep al langere tijd met het plannetje rond. ,,Een tijd geleden keken we naar een serie en daarin werd tijdens een basketbalwedstrijd door de kiss cam (die tijdens pauzes van wedstrijden stelletjes uitdaagt om elkaar te zoenen, red.) iemand uitgekozen. In Nederland is zoiets best lastig, tot mijn collega’s zeiden: laten we kerst met elkaar vieren. Toen was mijn idee geboren.’’



En dus waren Opdam en zijn vriendin met zijn collega’s gisteren op de kazerne om te gourmetten. De brandweermannen waren net terug van een containerbrand, toen om 15.33 uur wéér een melding verscheen op het scherm met oproep- en alarmmeldingen. Dit maal met een heel andere reden: het was Opdams huwelijksaanzoek. ,,Iedereen keek me vol verbazing aan: wat gebeurt hier nu? Het was voor iedereen een verrassing.’’