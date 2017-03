Brasserie Uniek moet ook ‘begrip’ worden in Schiedam

Uniek is de opvolger van het befaamde café De Unie, niet alleen een van de oudste horecagelegenheden in Schiedam, maar ook een begrip in de jeneverstad. ,,Voor ons is het ook echt een unieke plek, zo op de hoek van de Lange Haven met de Gerrit Verboonstraat. Toen we hier voor de eerste keer langsliepen, wisten we direct: dit wordt onze nieuwe stek. Het is zo’n mooie plek’’, bekent Arbouw.



Vriend Barry is de keuken in gevlucht om de laatste voorbereidingen te treffen. ,,Anders gaan we het echt niet redden’’, klinkt het verontschuldigend uit de mond van zijn vriendin.



De inrichting van Uniek herinnert helemaal niet meer aan wat ooit the place to be in Schiedam was. Zo is alles vernieuwd, inclusief het terras. In tegenstelling tot De Unie, kan er bij Uniek ook gegeten worden. Arbouw: ,,We hebben een menukaart samengesteld met van alles wat. Maar we horen graag van onze klanten wat zij missen, zijn altijd bereid de kaart aan te passen.’’