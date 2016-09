Brief aan jongen die bejaarde beroofde maakt veel los

Het hoogbejaarde slachtoffer werd zaterdag beroofd door een jongen, die haar ketting van haar nek rukte. Juliette Glavimans trof de geschrokken vrouw kort daarna voor haar deur aan. ,,Toen ik hoorde wat er gebeurd was, heb ik de politie gebeld, een stoeltje aangeboden en een glaasje water gegeven.''



Woede maakte zich van haar meester, gecombineerd met een gevoel van machteloosheid toen de wijkagent kwam vertellen dat er weinig aanknopingspunten waren. Glavimans, voormalig strafrechtjurist en raadslid namens D66, besloot het van zich af te schrijven. ,,Ik heb het niet eens nagelezen: het kwam recht uit mijn hart.''



De open brief is gericht aan 'de blonde jongen' die de vrouw beroofde, terwijl ze eendjes aan het kijken was bij de Hargsingel. Een fragment:



Realiseer jij je eigenlijk wel dat je meer hebt gepakt dan een goedkope ketting? Realiseer jij je wel dat je ook de wereld van deze bejaarde vrouw weer een stuk kleiner hebt gemaakt? Realiseer jij je wel dat ze misschien nooit meer in haar eentje gezellig door de wijk durft te lopen en op een bankje van de eendjes durft te genieten? Dat ze daardoor gedwongen wordt om de hele dag in haar eentje in haar kleine flatje te zitten? Ten prooi aan eenzaamheid.



Glavimans hoopt dat de brief, die inmiddels meer dan 4700 keer is gedeeld op Facebook, ook de dader bereikt en dat hij zichzelf meldt bij de politie. ,,Misschien heeft hij een klein duwtje in de rug nodig van sociale media.''



De kleindochter van het slachtoffer heeft Glavimans bedankt voor de aandacht. ,,Ze denkt dat haar oma gewoon weer lekker eendjes gaat kijken. Het is een pittige dame'', aldus de briefschrijfster.