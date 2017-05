Brief met basisregels concurreren voor havenondernemers

De concurrentiewaakhond doet dat omdat de kennis van kartelregels bij havenondernemers volgens onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam ondermaats is. Ook is een groot deel genegen de regels te overtreden, staat in diezelfde studie. De ACM heeft de havens al enige tijd tot prioriteit verheven. Er lopen ook enkele kartelonderzoeken, waaronder eentje naar de sleepbedrijven die onderling het werk zouden verdelen.

Enkele basisregels die in de brief worden genoemd zijn 'U bepaalt zelf welke klanten u benadert' en 'U maakt geen afspraken met de concurrent over de prijs'. Zo’n 20 procent van de bedrijven in de havens weet volgens de Vrije Universiteit niet dat prijsafspraken verboden zijn, stelt de ACM. En ruim de helft van de ondernemingen zou niet weten dat het verboden is om onderling afspraken te maken over de verdeling van klanten.