Brigitte Kaandorp schrijft kampioenslied voor Feyenoord

Stoeptegels voor bij brand omgekomen echtpaar

10:41 Het Hellevoetse echtpaar Lampers, dat vorig jaar om het leven kwam in hun woning aan de Gruttostraat, krijgt ter nagedachtenis twee stoeptegels. Tegels met een lieveheersbeestje, omdat de vermoedens van brandstichting - en dus moord of doodslag - groot zijn. De onthulling in de Gruttostraat vindt zaterdag om 11.00 uur plaats.