Briljanten bruidspaar geeft elkaar opnieuw het jawoord

Het was een sobere tijd, de wederopbouw. Mensen hadden weinig geld voor luxe zaken. Toen Aad Niehot en zijn bruid Riet Lammers elkaar op 28 februari 1952 in Schiedam het jawoord gaven, was dat zonder trouwauto, zonder bloemen en met een geleende jas voor de bruidegom. Geen probleem, het ging tenslotte om de liefde en die zat wel goed.

Het paar kreeg in de loop der jaren drie kinderen: Aad, Anneke en Henk. Steeds als er iemand trouwde, mijmerde Riet hoe haar bruiloft met Aad had kunnen zijn. De kinderen wisten dus al snel het ideale geschenk voor het briljanten huwelijksfeest van hun ouders. ,,Mijn vader is 90, maar hij rijdt nog zelf auto”, vertelt dochter Anneke Scholte-Niehot. ,,Behalve vandaag, want we hebben een auto met chauffeur geregeld.”

Oldtimer

Quote Ze waren zo blij toen we het zaterdag vertelden Dochter Anneke De lichtblauwe oldtimer rijdt het plein bij het oude stadhuis van Schiedam op. Daar zijn ze, precies 65 jaar geleden, in het huwelijksbootje gestapt. En vandaag gaan ze dat nog eens overdoen, maar dan met alle toeters en bellen die erbij horen.



In het geheim planden kinderen en kleinkinderen de hele huwelijksdag. ,,Ze waren zo blij toen we het vertelden”, vertelt Scholte-Niehot. ,,Er vloeiden aardig wat tranen. We hebben het zaterdag verteld en niet vandaag, zoals we eerst van plan waren. Die schok zou wel erg groot zijn.”

Poseren

De bruidegom draagt nu een net pak van hemzelf, niet geleend. Bruid Riet is gehuld in een stijlvolle, lange zwarte jurk met veel glitters, inclusief een kousenband. Wat onwennig poseren bruid en bruidegom bij de auto voor de foto. Want een fotograaf hadden ze ook niet, de eerste keer dat ze trouwden. Die ene foto die Aads broer gemaakt had, hebben ze altijd gekoesterd.