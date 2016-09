Britse tabloids balen van winst Feyenoord: 'Dam' it

The Sun en Daily Mirror maken woordspelingen met de naam van de Maasstad om het onverwachte verlies van The Red Devils te beschrijven. Beide kranten hebben gekozen voor een weinig flatteuze foto van United-coach José Mourinho.



Daily Mirror schrijft op de website hoe You'll never walk alone voor extra irritatie zorgde, omdat dit het lijflied is van aartsrivaal Liverpool.



De Britse kranten besteden veel aandacht aan coach José Mourinho, die zich afvroeg of de spelers er wel zin in hadden. The Daily Telegraph noemt de nederlaag in Rotterdam 'gênant'.