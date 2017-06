Broedende meerkoet in zwaar weer op fontein bij Noorderbrug in Rotterdam

Meerkoeten bouwen bewust een nest ver van de waterkant om de kuikens te beschermen tegen roofdieren, zoals honden. Om een stevig nest te kunnen maken, hebben meerkoeten een stabiele ondergrond nodig. ,,Niet zo gek dus dat de meerkoet gekozen heeft voor de fontein, dat zien we wel vaker gebeuren.'' Waar de vogel alleen geen erg in had, was dat de fontein later in het jaar aan zou gaan en het beest zo continu een douche over zich heen krijgt. ,,Het is belangrijk dat de fontein zo snel mogelijk uitgaat'', zegt De Baerdemaker. ,,Als de kuikens uitkomen, en dat kan elk moment gebeuren, zullen ze door de permanente douchestraal verdrinken. De kuikens zijn dan binnen een uur dood, ook met dit warme weer.''

Oorlog

Het nest verplaatsen, is volgens De Baerdemaker geen optie, omdat meerkoeten hevig territoriaal zijn. ,,Dan wordt het één grote oorlog.'' Om in de toekomst te voorkomen dat meerkoeten op de fontein hun nest bouwen, is het volgens De Baerdemaker een idee om in de buurt van de fontein een platform in het water te bouwen. ,,Dan kunnen ze daar hun nest opbouwen.''



Stadsbeheer Rotterdam besloot in eerste instantie de fontein niet uit te zetten. Liselotte de Haan, vice-voorzitter van de gebiedscommissie Noord, meldt dat de fontein alsnog tijdelijk uitgaat. Omwonenden melden dat de fontein na 17.00 uur is uitgeschakeld. ,,Onze gebiedsregisseur van Stadsbeheer in Noord heeft het op mijn verzoek doorgegeven aan de buitendienst, zij gaan dat regelen. Daarnaast kijken we naar een mogelijk broedplatform."