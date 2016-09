Broers bij rechter om maken bitcoins met gestolen stroom

Bitcoins zijn virtuele munten, die gekocht kunnen worden met echt geld. Om bitcoins te maken zijn speciale computers nodig.



De politie ontdekte in 2014 bitcoinmachines in een hennepkwekerij in de Kobelaan in Rotterdam. De al door de broers gedolven bitcoins waren destijds bijna 200.000 euro waard.



Het maken van de bitcoins is tegenwoordig nagenoeg niet meer mogelijk als particulier: de gemiddelde thuiscomputer is niet krachtig genoeg voor de rekenkracht die ervoor nodig is. De gebruikte machines in Rotterdam waren aangeschaft voor zo'n 14.000 euro.



Justitie wil de broers het geld ontnemen wat zij hiermee hebben verdiend.