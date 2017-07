Broers in hoger beroep vrijgesproken van taximoord

Advocaat Gerald Roethof, die Dayni F. heeft bijgestaan, stelt dat ‘de politie nogal creatief is geweest met het vergaren van bewijsmateriaal.’ ,,Zo is destijds Opsporing Verzocht ingeschakeld. Rechercheurs zijn bij familie en bekenden langs geweest om ruis te veroorzaken en voor de uitzending van Opsporing Verzocht werd zo’n beetje iedereen uit de omgeving van de verdachten op de tap gezet. Roethof: ,,Er is in Opsporing Verzocht gezegd dat er nieuwe informatie was, maar die was er helemaal niet.’’



Het ligt voor de hand dat de verdediging van de broers een schadeclaim gaat voorbereiden omdat de mannen onterecht hebben vastgezeten. ,,Dat gaan we zeker doen’’, laat Gerald Roethof er geen twijfel over bestaan.