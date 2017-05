Bruidspaar op 'typisch Rotterdamse foto' gevonden

In welke Rotterdamse parken mag je barbecueën?

10:52 Het is warm en dus trekken honderden Rotterdammers met de barbecue de stadsparken in. In het Vroesenpark in Blijdorp zag het gisteren blauw van de rook, maar er zijn meer openbare parken in de havenstad waar het vlees geroosterd mag worden.