Bruijs zingt 'zolang mensen het leuk vinden'

De reden voor de komst van de cd is het jubileum van Bruijs. De artieste zit dit jaar vijftig jaar in het vak. Haar man, Frits van Landesbergen, die tevens een van haar begeleidende muzikanten is, wees haar op dit heuglijke feit. ,,O ja! riep ik toen", vertelt Bruijs. ,,Ik was het zelf helemaal vergeten. Maar natuurlijk: op mijn vijftiende ben ik begonnen." Van Landesbergen maakte niet alleen de muziek op de cd, hij is ook de producent. ,,Heerlijk om thuis samen met hem eraan te kunnen werken", zegt de zangeres. ,,Ik ben hartstikke blij met het resultaat."

Op haar nieuwe cd zijn 'swingende Engelstalige ballads' te beluisteren, prijst Bruijs aan. ,,De rode draad in het verhaal ben ik zelf ", legt de artieste uit. ,,Het heet Young at Heart, omdat ik me zelf nog jong voel.'' Het gala dat Bruijs organiseert voor haar jubileum heeft ze van afgelopen zondag verplaatst naar 25 juni. ,,Met alle drukte rondom Feyenoord is dat een goede keuze", vindt ze. De zangeres is ook fan van de voetbalclub. Of ze er vertrouwen in heeft? ,,Zeker. Zondag spelen we het klaar in de Kuip."