Bruiloft in de Uithoek op de tocht

Het huwelijksfeest van Kim Boer en haar grote liefde Steven in De Uithoek in Hoek van Holland dreigt in het water te vallen. De Uithoek gaat dicht.

Quote Toen we De Uithoek binnenstapten, wisten we: dit is het Kim Boer Speeltuin Hoek van Holland stopt per 1 februari met de exploitatie van De Uithoek. In dit gebouwtje achter de speeltuin vinden geregeld feesten en partijen plaats. Kim Boer geeft op 3 maart het jawoord aan haar Steven en de bruiloft moest in De Uithoek worden gevierd.



,,Wij wonen pas een paar jaar in Hoek van Holland en hebben hier nog geen heel breed netwerk'', vertelt Boer. ,,We wilden het niet al te duur maken, maar wel heel gezellig. Toen we De Uithoek binnenstapten, wisten we: dit is het.''

Vraagteken

Het nieuws van de plotselinge exploitatie-stop kwam dan ook rauw op haar dak. ,,Ik was er even helemaal klaar mee toen ik het hoorde. Alles is nu één groot vraagteken.'' Iedereen is bereid om mee te zoeken naar een nieuwe locatie, maar Boer is niet van plan om duizenden euro's aan de huur van een andere zaal uit te geven. ,,Dit was gewoon perfect. Goedkoop en gezellig.''



Niet alleen zij baalt van het besluit van de speeltuin, die het gebouw sinds eind 2015 huurde van vastgoedbedrijf Alvast. De exploitatie van het gebouwtje leverde de speeltuin alleen maar verlies op. ,,We hadden het geld dat De Uithoek had kunnen opbrengen, willen gebruiken om speeltoestellen op te knappen'', zegt Dennis Bos van de speeltuin. ,,De gedupeerden die al wat hadden geboekt, zijn op de hoogte gesteld en krijgen hun geld terug.''

Beheerder Hans Jonas (66) zit flink in zijn maag met de kwestie. Hij zag nog wel een stijging in het aantal feestjes en partijen. In januari is het nog rustig, maar vanaf dan staan er talloze boekingen. ,,We hebben een koor dat tot en met mei bij ons repeteert. Ook komen kerkleden hier samen, onder wie ikzelf, en er is een vrouw die cursussen geeft in De Uithoek.''



Maar het allerergst vindt hij toch wel de bruiloften die op de planning staan. Dat gaat hem aan het hart. Hij is bezig om een oplossing te verzinnen, zodat het liefdespaar toch in het gebouw kan feesten. Hij overlegt onder meer met de gemeente en met verhuurder Alvast. ,,Ook willen we kijken of wij, van de evangelische gemeente Renewal, het gebouw voor een zachter prijsje kunnen huren. Dan kunnen we De Uithoek natuurlijk ook weer gewoon aan derden verhuren.''

Trouwkaarten