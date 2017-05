Bruiloftsstoet op de bon geslingerd

Zie­ken­huis­me­de­wer­ker blijft voorlopig vastzitten om zuurlek

17:09 Het voorarrest van de 25-jarige medewerker van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is verlengd. De man wordt verdacht de veroorzaker te zijn van het zuurlek dat gisteren zorgde voor grote paniek. Er liggen nog drie slachtoffers in het ziekenhuis.