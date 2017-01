Brutale dief van collectebus met geld voor ouderen aangehouden

Lichaam Hans Breukhoven niet op tijd voor uitvaart vrijdag

20:53 De uitvaart van Hans Breukhoven aankomende vrijdag in de Laurenskerk in Rotterdam kan niet doorgaan. Problemen met het papierwerk zorgen ervoor dat het lichaam, dat op dit moment nog in Londen is, van de overleden oprichter van Free Record Shop niet op tijd in Nederland is. Dat laat zijn zakenpartner Juan da Silva aan het AD weten.