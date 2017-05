Bumper bezoekt kampioensgraffiti Feyenoord

Rotterdam krijgt twee Lee Towers

21:12 Wat als een ludiek filmpje startte, begint serieuze vormen aan te nemen. Het televisieprogramma Zondag met Lubach kwam begin dit jaar met een satirische reclamespot waarin Nederland geïntroduceerd werd bij de Amerikaanse president Donald Trump. Eén van de oneliners was 'In Amerika heb je Trump Towers, in Nederland heb je Lee Towers'. Twee projectontwikkelaars hebben dit nu letterlijk genomen.