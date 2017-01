Burgemeester Aboutaleb luidt Chinees Nieuwjaar in

"Wisten jullie dat je honderd jaar geleden je paspoort verloor als je in Rotterdam trouwende met een Chinees?" vertelt Aboutaleb in zijn openingsspeech. Tegenwoordig een ondenkbaar iets. "De Chinese gemeenschap is heel waardevol, ze schuwen bijvoorbeeld niet om heel hard te werken." Na de lovende woorden en het voordragen van een Chinees gedicht opende de Rotterdamse burgemeester vanmiddag de officiële ontwaakceremonie van de Chinese leeuw.

Ramon van der Horst en zijn zoon Jack uit Krimpen aan den IJssel staan te popelen. Van der Horst komt al 15 jaar naar de openingsceremonie, omdat hij helemaal verzot is op de Chinese cultuur en heeft hiermee ook zoonlief aangestoken. ,,Ik ben van jongs af aan al fan. De beelden, de rijke historie, ik vind het gewoon fantastisch. Deze drakendans is altijd spectaculair, dus die wil ik niet missen.’’

Papierendraak

Hij blijkt niet de enige. Zodra de dansers de felgekleurde papierendraak de lucht in hijsen, is het muisstil in het Wijkpark Oude Westen. Honderden toeschouwers kijken ademloos toe. Vooral de allerkleinsten kijken gebiologeerd naar de enorme draak die op het ritme van de trommels door de lucht heen lijkt te vliegen.

De 4-jarige Anne Mei kijkt vanaf haar vaders schouders met grote ogen naar het schouwspel voor haar. Vader Marcel Mikel komt elk jaar, omdat zijn vrouw en dochter van Chinese komaf zijn. ,,Het wordt wel elk jaar groter, vroeger kwamen er alleen Chinezen, het is nu wel erg druk’’, doet hij zijn beklag. ,,Maar goed, zij vindt het geweldig en ik wil haar graag wat van de cultuur van haar moeder bijbrengen.’’

Quote De draak was zoooo groot en hij had heel veel kleurtjes Tom Linscheer (4) Het stadspark is gevuld met een zeer gevarieerd publiek. Een mengelmoes aan culturen woont het Chinees Nieuwjaar bij. Zo ook Melanie Linscheer en haar zoontje Tom (4) die minuten na de show nog steeds beduusd rondloopt. Eenmaal bekomen van wat hij zojuist heeft gezien, vertelt hij enthousiast zijn verhaal terwijl hij zijn armen zo wijd mogelijk uitstrekt: ,,De draak was zoooo groot en hij had heel veel kleurtjes en er waren allemaal stoere mannen op trommels.’’

De 11 maanden oude Dasai heeft niet veel meegekregen van de show, maar dat deert zijn vader Man niet. ,,Hij lag te slapen, maar precies op het moment dat de draak ging dansen, werd hij wakker’’, vertelt hij trots. Man is van Chinese komaf en komt voor het vierde jaar naar het Chinees Nieuwjaar in het wijkpark. Maar het voelt voor hem niet als het inluiden van het nieuwe jaar. ,,Het is voor ons gewoon een normaal dagje, maar het is wel leuk om te zien.’’

Leeuwendans

Niet alleen in het park, maar in de hele stad worden vandaag activiteiten gehouden. Want in tegenstelling tot vorig jaar toen het festijn zich alleen rond de West-Kruiskade concentreerde, bruist nu de stad in z'n geheel, zo is de bedoeling. ,,Niemand kan het Chinees nieuwjaar ontgaan'', hoopt organisator Robert Boevé.