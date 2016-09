Burgemeester blij met rustige wedstrijd Feyenoord-ManU

In het Rotterdamse centrum en rond De Kuip was een grote politiemacht op de been om de eerste Europese wedstrijd van Feyenoord dit seizoen goed te laten verlopen. Twee verschillende fanzones en aparte bussen naar het stadion voor de Engelse supporters moesten de groepen uit elkaar houden.



Streven

Zonder problemen zaten kleine groepjes Engelsen toch op het terras in de stad en wandelden over het Stadionplein naar hun vak. ,,We hopen dat er ooit een tijd komt dat al die maatregelen niet meer nodig zijn. Daar streven we langzaam naar. We nemen die maatregelen ook niet voor het grootste deel van de supporters, maar voor een kleine groep.''



Of met de volgende twee Europese wedstrijden opnieuw een fanzone op een parkeerplaats bij het Centraal Station komt, is nog zeer de vraag. ,,We zullen deze wedstrijd evalueren, zoals altijd. Maar het zijn ook andere ploegen, met een andere context.''



Spanningen

De verwachting is met Zorya Luhansk amper fans uit de Oekraïne meereizen. Bij de komst van Fenerbahçe spelen dan weer de spanningen in de Turkse gemeenschap in Nederland op dit moment. Eerst moeten Feyenoord en haar meereizende supporters naar Istanbul.



Voor die wedstrijd op donderdag 29 september zijn deze week via de officiële weg 276 kaarten gekocht. De verkoop loopt tot volgende week vrijdag.