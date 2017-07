Burgemeester Jan van Belzen van Barendrecht herbenoemd

Nu Van Belzen van de Commissaris van de Koning aan zijn derde termijn van zes jaar mag beginnen, wordt hij de langstzittende burgemeester van het Rijnmondgebied. De 62-jarige SGP-bestuurder werd op 1 juli 2005 in Barendrecht geïnstalleerd. Zijn tweede periode zou deze maand aflopen. ,,Ik ben dankbaar en vereerd dat ik nog zes jaar door mag. Barendrecht is een prachtige gemeente waar nog voldoende uitdagingen liggen’’, aldus de bestuurder in een reactie.

Van Belzen werd geboren in Kampen. Hij werkte eerst als leerkracht op een school en studeerde geschiedenis. In 1994 werd hij gemeenteraadslid in de Brabantse gemeente Werkendam, drie jaar later werd hij daar wethouder. Van Belzen maakte bestuurlijk carrière en werd in 1999 burgemeester van Graafstroom in de Alblasserwaard. Dat bleef hij tot 2005 toen hij in Barendrecht begon.