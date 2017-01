Burgemeester Van Belzen mag verder in Barendrecht

Jan van Belzen (62) kwam medio 2005 naar Barendrecht, als opvolger van de inmiddels overleden Thieu van de Wouw (CDA). Hij werd in juli 2011 herbenoemd voor een tweede termijn van nog eens zes jaar. De gemeenteraad stelt nu dat daar een derde periode bij mag komen. De SGP-bestuurder werkte voordat hij in Barendrecht werd benoemd als burgemeester in de gemeente Graafstroom in de Alblasserwaard. Ook was Van Belzen wethouder in het Brabantse Werkendam.