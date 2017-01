Burgemeester Vlaardingen vertrekt tevreden na 'stevige klus'

,,De veranderingen die Vlaardingen meemaakt, zijn vrij fors. Dat vraagt van het bestuur om daadkrachtig aanwezig te zijn en tegelijk de verbinding met de samenleving te maken", vertelt Blase over zijn burgemeesterschap.



Een behoorlijk stevige klus, waarbij hij het 'openen van deuren en luiken' binnen de ambtelijke organisatie, het opzoeken van partners in de stad, het aanhalen van banden met buurgemeenten en het vernieuwen van de werkwijze binnen de gemeenteraad op zijn prioriteitenlijst zette. Vooral dat laatste kostte veel tijd en moeite: ,,De gemeenteraad had in het begin een sterke interne oriëntatie; meer op zichzelf dan op de stad. Dat was voor mensen die al langer in de raad zitten een gewoonte geworden. Er moest veel energie naartoe om dat op een nieuw spoor te krijgen."