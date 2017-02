Burgers willen opheldering over Nieuw Reijerwaard

Een groep inwoners uit Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk heeft het bestuur van het veelbesproken bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk schriftelijk om opheldering gevraagd over het volgens hen ‘extreem hoge’ salaris van directeur Christine van Grunsven. Dat betreft de periode 2012 tot 2015.

Het gezelschap, dat naar eigen zeggen spreekt namens ‘zeer veel’ inwoners, noemt het onbestaanbaar dat er een vergoeding van 292.155 euro per jaar is afgesproken, net nadat een jarenlange maatschappelijke en politieke discussie over de salarissen in de publieke sector werd afgesloten door wetgeving.

Die nieuwe wet bepaalt een maximale vergoeding van 178.000 euro per jaar. Los van de vraag waarom Van Grunsven 120.000 euro méér kreeg, willen de bewoners weten of het bestuur, bestaande uit gemeenteraadsleden van de drie gemeenten, wel bij de les is geweest in de uitoefening van haar controlerende taak.

Naïef

Eerder liet een bestuurslid van de polderplannen weten er niet over na te denken om vragen te stellen; de leden vertrouwden erop dat het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) zich aan de regels zou houden. Ronduit naïef, vinden de briefschrijvers. In de Ridderkerkse gemeenteraad zijn herhaaldelijk vragen gesteld over het hoge salaris, maar tot heden is de enige uitleg die klagers hebben gekregen dat het mag.

De briefschrijvers zijn van mening dat waar burgers moeten inleveren en ouderen worden gekort op zorg, ze recht hebben op een betere verklaring dan ‘het mag’ alleen. Het bestuur van de GRNR heeft vier weken de tijd gekregen om te antwoorden.