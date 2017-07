Burgertop G1500 vraagt om een herhaling

Hoe bewaren we de vrede in de stad? Een brede vraag waarop geen eenduidig antwoord mogelijk is. De G1500, een initiatief naar Belgisch voorbeeld, was dan ook vooral een dag van reflectie. Al werden ook oplossingen bedacht, maar die zijn zo divers, dat de TU Delft ze eerst gaat inventariseren. De resultaten worden in oktober gepresenteerd.



In het slotdebat van de G1500 kon niettemin wel worden geproefd waar het heen gaat met de bevindingen. De oplossingen voor vreedzaam samenleven worden in veel gevallen gezocht in het onderwijs.