Caissière in actie voor droomreis zieke collega

Er is haast bij, omdat het noorderlicht na maart niet meer te zien is. Vanaf oktober zijn er dan kansen, maar daar wil ze niet op wachten. ,,Kanker is een sluipmoordenaar. Je weet nooit wanneer het toeslaat'', vertelt de oma van vier kleinkinderen. ,,Ik voel me nu redelijk goed. Ik ben wel moe, maar kan stukjes lopen zonder rolstoel.''



In 2014 kreeg de caissière de diagnose darmkanker. Een aantal zware operaties en chemokuren volgden. Vorig jaar kreeg ze vlak voor de zomervakantie weer slecht nieuws. Op een scan waren uitzaaiingen te zien. Die zijn nu nog te klein om te kunnen behandelen, maar als ze groeien zal een chemokuur alleen levensverlengend zijn. ,,Dat is heel heftig. Ik hoop dat ze zich gedeisd houden.''