Caitlynn van 7 de held van IJsselmonde

Caitlynn bedacht zich geen moment en sprong het water in. Het ventje was na een warme douche de schrik snel weer te boven. En Caitlynn? Die werd door de moeder van het kereltje als een ware held in de armen gesloten.



Caitlynns' moeder had vandaag een vriendin met haar zoontje Cenny op visite en het ventje wilde natuurlijk de sneeuw in. Caitlynn ging mee om sneeuwballen te maken, maar dat liep bijna verkeerd af. Druipnat en bibberend van de kou meldden Cenny en Caitlynn zich op een bepaald moment aan de deur en kwam het hachelijke avontuur naar buiten.



,,Cenny had een emmertje bij zich en wilde daar op een gegeven moment water uit een sloot in doen,'' vertelt Caitlynns moeder Melissa. ,,Dat ging dus niet goed. Cenny viel voorover in het water en bleef er op zijn buik in liggen. Caitlynn is toen gelijk de sloot in gesprongen en heeft hem boven het water uit getrokken en omhoog gehouden.''