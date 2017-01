Aanleiding: '010' is de enige van de vier grote steden die, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek, meer mensen aantrekt dan afstoot. Het heuglijke nieuws was voor menig Rotterdammer reden voor jolige uitbundigheid, vooral op sociale media. Niet zozeer vanwege de bevolkingsaanwas of het sterk verbeterde woon- en leefklimaat in de eigen stad. Nee, Rotjeknor laat het 'grote' en in de ogen van velen kennelijk nog altijd vermaledijde Amsterdam een stevig poepie ruiken. Is me dat wat!



Zelfs wethouder Adriaan Visser (binnenstad, D66) onderbrak zijn kerstreces om zich op Twitter aan te sluiten in de polonaise en een verkapte ode te brengen aan het second city syndrome. Ja, wij zijn er ook nog, beste vrienden in '020'! Zo luidde - vrij vertaald - zijn boodschap.