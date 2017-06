Camera gestolen bij Van Persie Tournament in Maassluis

Het jaarlijkse International Robin van Persie Tournament bij voetbalvereniging VDL in Maassluis, trekt altijd veel bekijks. Vooral om dat de beste internationale jeugdteams er acte de présence geven en bezoekers soms dus ook een glimp van de oud-Feyenoorder die tegenwoordig voor Fenerbahçe uitkomt, opvangen. ,,Er zijn gisteren veel foto's gemaakt", vertelt Marcel van der Kraan van de vereniging. ,,Ook door anderen, maar wij konden dichtbij komen en ook backstage foto's maken. De camera is tijdens de prijsuitreiking gisteren uiteindelijk gestolen. Heel triest. We hopen heel erg dat de beelden nog bij ons terugkomen."



De gestolen camera is van het merk Canon en had een dure grote telelens. ,,Ik hoop dat mensen contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via Facebook, als ze een zo'n camera aangeboden krijgen of misschien het SD-kaartje ergens tegenkomen. Die foto's hebben veel emotionele waarden. Van Persie doet dit vrijwillig en we zijn ook bezig met het ophalen van geld voor het Sophia Kinderziekenhuis. Ik denk en hoop dat de dief dat niet beseft heeft. Mocht hij of zij dit lezen: breng dan alsjeblieft de beelden terug."