Dus daar zaten we dan, woensdagavond. In Camp Nou, Barcelona. Het Mekka van het hedendaagse voetbal. Messi is groot! Maar Neymar kan er ook wat van.



Of het leuk was? O, zeker.

Maar het sfeertje was landerig. Winnen zou Barcelona toch wel. Het stadion zat vol met apathische toeristen, die een gezellig avondje uit waren. Echte passie van lokale fans? Bijna niet. Het werd 6-1,

zeker drie goals waren prachtig, maar het stadion zat erbij, keek ernaar. In Nederland noemen we dat bioscooppubliek, al klinkt er bij een film niet zo veel geroezemoes als op een avond in Camp Nou.



Een paar dagen eerder zaten mijn zoon en ik samen in de Kuip, bij Feyenoord-PSV. Ach, arme Kuip. In afwachting van (en hoop op) de bouw van een gloednieuw stadion hebben ze hem deels laten verpauperen. Daar aan de kanten waar het grote, gewone publiek zit, is er het onderhoud gedaan wat nare huisjesmelkers meestal doen: een verfje hier, een stuk spaanplaat daar. Lapmiddelen.