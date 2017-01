Campagne en hete hangijzers

Somberheid is doorgaans niet aan hem besteed. Maar vraag Setkin Sies om vooruit te blikken naar het politieke jaar 2017 en de Rotterdamse fractievoorzitter van CU-SGP slaakt een diepe zucht. ,,Het wordt een heel vermoeiend jaar: één grote en ellenlange campagne. Met weinig inhoud en, naar ik vrees, heel veel soundbites.'' Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen, op 21 maart volgend jaar, nog ver weg lijken, zal de landelijke stembusgang voor de Tweede Kamer op 15 maart aanstaande fungeren als het officiële startschot van de lokale campagne. ,,De nieuwe verhoudingen in Den Haag zullen onherroepelijk hun weerslag vinden in Rotterdam'', meent SP'er Leo de Kleijn in navolging van Sies. Zoals de verkiezingen zo goed als zeker ook uitsluitsel zullen geven over de vraag of de PVV in 2018 daadwerkelijk mee gaat doen in 'thuisstad' Rotterdam. En of Hugo de Jonge aanblijft als wethouder jeugd, onderwijs en zorg. Hoewel hij zelf gruwt van het woord 'kroonprins' staat de geboren Zeeuw hoog aangeschreven binnen CDA-kringen. Wat niet wil zeggen dat De Jonge (39) elk aanbod zal accepteren als de christendemocraten toetreden tot een nieuw kabinet. De portefeuille moet wel in zijn straatje passen. Van verkeer en vervoer bijvoorbeeld wordt de vertrouweling van partijleider Sybrand Buma koud noch warm. Ook voor De Jonges collega-wethouder Ronald Schneider (bouwen en integratie, Leefbaar) belooft 2017 een spannend jaar te worden. Tot op heden heeft hij zich ontpopt als de kat met de negen levens. Volgt nu alsnog zijn Waterloo? ,,Het pijnlijke Waterfront-dossier zou wel eens net een brug te ver voor hem kunnen zijn'', voorspelt Sies.

Met een in mei af te ronden mini-raadsenquête hoopt de raad alsnog boven tafel te krijgen hoe en waarom de gemeente voor bijna 8 miljoen euro is opgelicht door twee malafide ondernemers. De uitkomsten van het onderzoek naar het voormalige poppodium aan de Boompjeskade bepalen het politieke lot van Schneider. Vriend en vijand zijn het daarover eens. Een ander heet hangijzer is de discussie over Feyenoord City. Is de raad bereid om diep in de buidel te tasten, zodat de volksclub uit Zuid 'eindelijk' werk kan gaan maken van een nieuw stadion? Alles bij elkaar opgeteld gaat het om een slordige 140 miljoen euro. Na twee jammerlijk mislukte pogingen klampen de optimisten zich vast aan de wat sleetse gedachte dat driemaal scheepsrecht is. Maar van een gelopen race is nog allerminst sprake. Niet het sportieve en financiële welzijn van de trotse koploper van de Nederlandse eredivisie staat voor de raad centraal, maar 'de totale gebiedsontwikkeling op Zuid'. ,,We moeten de garantie hebben dat onze investering ook daadwerkelijk zal leiden tot een verbetering van de gehele omgeving'', vat PvdA'er Leo Bruijn de stemming in de raad treffend samen. Verdeeldheid Haast is daarbij een slechte raadgever, aldus Bruijn, en ook in die opvatting staat hij niet alleen in de Rotterdamse gemeenteraad. ,,Niet de snelheid, maar de zorgvuldigheid staat voorop.'' Bovendien dient de nu al jaren kibbelende 'Feyenoord-familie' de gelederen te sluiten, waarschuwt hij. ,,Verdeeldheid is een potentieel risico.'' Toch zal de druk, zeker vanuit de coalitie (Leefbaar, D66 en CDA), opgevoerd worden, is de verwachting. ,,De kroonjuwelen zullen moeten schitteren'', schampert Sies. In de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen de coalitiegenoten volgens hem alles in het werk stellen om de eigen prestaties breeduit te meten. Sies: ,,Zoals gezegd: het gaat een zwaar jaar worden.''

Wellicht geldt dat ook voor burgemeester Ahmed Aboutaleb. Dit voorjaar wordt duidelijk in hoeverre de Rotterdamse politie zich al dan niet schuldig maakt aan etnisch profileren. Met andere woorden: worden migranten onevenredig vaak staande gehouden? Het thema roept, op voorhand, verhitte reacties op. Dat gold ook voor Aboutalebs besluit van medio november om bijna 200 activisten van het comité Kick Out Zwarte Piet hardhandig te laten arresteren. Een groot deel van de raad meent dat de rechten van de demonstranten met voeten zijn getreden en dat Aboutaleb zijn boekje te buiten is gegaan.



Zoals hij volgens zijn critici vorig jaar ook deed, toen onder zijn leiding een protestmars bij de Kuip ontaardde in de arrestatie van 326 Feyenoord-supporters. De burgemeester laat te snel en te makkelijk zijn spierballen rollen, is het verwijt. Ook die discussie krijgt binnenkort een vervolg op het stadhuis. Vaststaat dat de onbuigzame Aboutaleb zich niet zomaar gewonnen zal geven.



Gebiedscommissies

Het debat over de toekomst van de gebiedscommissies roept weliswaar minder emoties op, maar raakt vrijwel alle Rotterdammers. Nog deze maand buigt de raad zich over de opvolgers van de in 2014 afgeschafte deelgemeenten. Inzet is de vraag of de politieke component uit de wijkadviesraden moet worden gefilterd en burgerleden meer ruimte en vertrouwen moeten krijgen om de bewonersbelangen te behartigen.



Dat laatste adviseert het onderzoeksbureau Dutch Research Institute for Transition. En dus is de vraag of raadsleden bereid zijn om in eigen vlees te snijden. Met verkiezingen in aantocht is dat een delicate keuze. Leo de Kleijn: ,,Houden we de baantjes intact of durven we te kiezen voor een systeem waarin iedereen gelijk is?''