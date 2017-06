Canada? Tiengemeten! Steeds meer dieren zoeken er een broedplaats

De ene na de andere bijzondere vogel bouwt een nest op Tiengemeten. Het eiland zit voor zowel dieren als bezoekers in de lift. ,,Het is in ontwikkeling.''

Waarom zou je nog het vliegtuig naar Canada pakken om een zeearend of een imposante beverburcht te zien, als ze ook steeds vaker opduiken in de ongerepte natuur van je eigen 'achtertuin'? Het eiland Tiengemeten in het Haringvliet bij Zuid-Beijerland wint aan populariteit. En niet alleen bij de bezoekers.

Ruim 50.000 mensen maken jaarlijks de oversteek naar het vogeleiland. Door de komst van de waterbus uit Rotterdam en Dordrecht, die vorig jaar voor het eerst aanmeerde, loopt dat aantal zelfs flink op. En de groeiende vogelpopulatie zorgt jaarlijks voor een paar honderd extra vogelaars.

Maar ook de bezoekers zonder pontkaartje in hun achterzak nemen in grote aantallen toe, zegt boswachter Eduard Reuvers. ,,Tiengemeten is een eiland in ontwikkeling en daar reageren vogels altijd als eerste op. Als de natuur verandert, verandert ook de bevolking.''

Volledig scherm Ook de zeearend vliegt in de Tiengemeten. © RV

Klimaat

De wisselingen in het klimaat spelen ook een belangrijke rol, zegt hij. Zo is de cetti's zanger, een vogeltje dat voornamelijk in Zuid-Europa leeft, een van de nieuwste aanwinsten van het eiland. Een gevolg van de steeds verschuivende 'noordgrens'. Reuvers: ,,Vogels hebben een natuurlijke grens waar ze zelden boven komen. Maar omdat het warmer en warmer wordt, verschuift die. Daar plukt Tiengemeten de vruchten van.''

Keerzijde van de medaille is dat de klimaatverandering ook vogelsoorten wegjaagt. Op het eiland leven 183 vogelsoorten. Dat aantal is al jaren nagenoeg gelijk, alleen laten sommige vogels het eiland achter zich en maken plaats voor nieuwe, meer zuidelijke soorten.,,Het is een komen en gaan van vogels'', weet Reuvers. ,,Het eiland is echt in ontwikkeling.''

Natuurmonumenten sprong enkele maanden geleden nog een gat in de lucht toen een zeearendenkoppel besloot een nest te bouwen op het eiland. De imposante vogels werken als een magneet op honderden vogelaars, maar ook visarenden, hermelijnen en reeën trekken publiek.

Volledig scherm Ook de lepelaar kun je spotten op Tiengemeten. © RV

Broeden

Boswachter Reuvers werd de laatste tijd echter vooral enthousiast van de blauwe kiekendief, een soort waarvan er steeds minder in Nederland te bewonderen zijn.

,,Ze jagen hier elke dag. En ik vermoed dat ze ook op Tiengemeten aan het broeden zijn. Als dat zo is, is dat te gek. Dat zou betekenen dat Tiengemeten steeds geschikter wordt voor meerdere vogelsoorten.''

Volledig scherm Tientallen bomen zijn aangeknaagd door bevers. © Qphoto

Quote Steeds meer dieren zullen de weg naar Tiengemeten vinden, omdat de omstandigheden constant veranderen boswachter Eduard Reuvers Behalve indrukwekkende roofvogels hebben ook de bevers zich vanuit de naastgelegen Biesbosch gemeld. Verspreid over het eiland liggen zeven grote burchten en zijn tientallen bomen aangeknaagd. ,,We denken dat dat ongeveer twintig bevers zijn. Maar dat kunnen er inmiddels ook veel meer zijn. Ik heb werkelijk geen idee.''



Maar waar het bij de vogels toch vooral om de absolute aantallen gaat, is Reuvers voor de bever minder kritisch. Alleen de aanwezigheid van de dieren geef het eiland een enorme impuls en vertrouwen voor de toekomst.



,,Tiengemeten is een eiland in wording'', zegt de boswachter. ,,Dat zal de komende tien, twintig jaar nog wel zo blijven. Steeds meer dieren zullen de weg naar Tiengemeten vinden, omdat de omstandigheden constant veranderen. Daardoor komen niet alleen mensen hier graag, maar ook zeker de dieren.''