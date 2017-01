Capelle heeft al zeven jaar burgemeester die niet in gemeente woont

Binnen een jaar wilde hij in Capelle wonen, zei Peter Oskam (57, getrouwd, zes kinderen) in januari 2016. Het liefst wilde hij in september al zijn intrek hebben genomen in een nieuw stulpje, zodat zijn kinderen het nieuwe schooljaar in Capelle konden beginnen.



Een jaar later heeft hij die belofte gebroken. Oskam heeft nog geen geschikte woning kunnen vinden voor zijn gezin met drie thuiswonende kinderen. Zijn vrouw en hij zijn nog druk aan het zoeken.



,,Ik vind het erg jammer dat ik de termijn van een jaar niet gehaald heb. Ons doel blijft om zo snel mogelijk in Capelle te wonen'', wil hij er over kwijt. Zijn huis in Rijswijk staat ondertussen in de stille verkoop. Er zijn al kijkers geweest en Oskam verwacht dat het snel verkocht kan worden.



Volgens de wet doet hij niets verkeerd. Iedere burgemeester krijgt een jaar om naar zijn gemeente te verhuizen. Die termijn kan op verzoek twee keer verlengd worden door de Commissaris van de Koning, iets wat voor Oskam nu net gebeurd is. ,,De Commissaris hecht er waarde aan dat een burgemeester in de gemeente zelf woonachtig is'', zegt zijn woordvoerder. ,,Maar de wet biedt de mogelijkheid tot verlenging van de termijn en daar is in Capelle gebruik van gemaakt.''



Toch ligt Oskams handelen onder een vergrootglas. Zijn voorganger Frank Koen raakte in opspraak, toen hij na vijf jaar moest opbiechten een toneelstukje te hebben opgevoerd. Hij stond weliswaar ingeschreven in Capelle, maar bij een ver familielid. Hij woonde in Lexmond. ,,We hebben dus al zeven jaar een burgemeester die niet in Capelle woont'', zegt VVD-fractievoorzitter Nico van Veen.