Capelle, het lijkt Wassenaar wel

Dat het meer Capellenaren extreem goed gaat, merkt ook René Stofregen, bedrijfsleider Audi van autobedrijf de Koning, om de hoek van de 's -Gravenweg. ,,Vorig jaar hebben we relatief zelfs meer Q7's verkocht dan Q1's, ons kleinste model. Een Q7 begint bij 100.000 euro dus dat zegt genoeg. Het verschil in verkoopcijfers tussen die twee modellen was zelfs groter dan de jaren ervoor."



Gräper Automotive, een Capels bedrijf dat handelt in luxe importauto's uit Duitsland, herkent de trend. Het bedrijf verhuist binnenkort naar een nieuwe locatie, vertelt Oscar Gräper. ,,Omdat het goed met ons gaat. Onze zaak wordt vier keer zo groot. We verkopen veel BMW, Mercedes, Porsche en Audi. Ik moet wel zeggen dat onze klanten niet alleen uit Capelle komen, maar uit de hele regio."



Whisky's

Voor een exclusief drankje moet je in Capelle bij De Bodega zijn: bij die slijterij zijn whisky's te krijgen van boven de 1.000 euro per fles. Er is cognac van tientallen jaren oud op voorraad. Maar het is niet allemaal goud dat blinkt, zegt eigenaar Leen van Wijk. ,,We merken dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt. Klanten kopen tegenwoordig wel makkelijker een paar dozen wijn voor 8 euro als ze een feestje hebben, in plaats van voor 5 euro. Er zijn dus meer mensen die voor betere wijn kiezen, maar er is ook een categorie mensen die écht een stapje terug doet, mensen die overstappen op goedkopere wijn. Het middensegment wordt kleiner. Het slaat door naar onderen of naar boven."



Capelle wordt steeds meer een buitenwijk van Rotterdam, concludeert De Ruiter. ,Als je wil profiteren van de gemakken van de stad, maar wél ruim wil wonen, ligt Capelle voor de hand. Heel veel mensen die hier wonen, waren niet op zoek naar een huis in Capelle, maar ze hebben er tóch iets gekocht, omdat ze de woning mooi vonden. Voor een miljoen kom je tegenwoordig bij de Bergse Plas niet zo ver meer, maar hier is er nog van alles voor te koop. Er zijn natuurlijk Rotterdammers die er niet aan moeten denken om naar Capelle te verhuizen, maar mensen worden misschien toch ook wat ruimdenkender. Een paar jaar geleden kochten mensen alleen maar Mercedes of BMW en nu rijden ze óók in een Tesla. "



Dat Rotterdam hip en happening is, wordt ook in de regio gevoeld, stelt de makelaar. ,,We zien in de stad Rotterdam dat het topsegment van de woningen in trek is bij buitenlanders. Als we die attent maken op huizen in bijvoorbeeld Capelle, zien ze niet eens dat het een andere plaats is. Voor hen is dat allemaal hetzelfde. Als je in Capelle woont, profiteer van je alle voorzieningen van de stad, maar je huis is wél drie keer zo groot. Je krijgt veel meer huis voor je geld dan bijvoorbeeld in Hillegersberg."



De rijke Capellenaren geven hun geld niet noodzakelijkerwijs uit in hun directe omgeving: in Capelle valt niet zo veel te shoppen op niveau. ,Ze doen natuurlijk wel boodschappen bij de supermarkt, maar wonen in Capelle is voor hen geen doel op zich", zegt De Ruiter.