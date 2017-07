Capelle strijdt tegen mensenhandel

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft een team opgericht om mensenhandel en drugscriminaliteit aan te pakken. Het Capels Interventie Team, dat bestaat uit de gemeente, politie, justitie en nog een tal van organisaties, richt zich op ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente. Het team is deze week van start gegaan.

Quote We weten heel weinig van ondermijnende criminaliteit burgemeester Peter Oskam Onder ondermijnende criminaliteit vallen drugscriminaliteit, mensenhandel, malafide bedrijven en ander soort criminaliteit waarbij de onder- en bovenwereld elkaar kruisen. "We weten heel weinig van ondermijnende criminaliteit", zegt burgemeester Peter Oskam van de gemeente Capelle aan den IJssel. "Daar is dit team ook voor bedoeld. Om boven tafel te krijgen in welke mate dit speelt binnen onze gemeente. Daar hebben we nu weinig zicht op. Raadsleden vragen wel eens hoe het zit met mensenhandel in Capelle. Maar dat weten we dus niet."

Kennis

De burgemeester noemt de samenwerking in het Interventie Team uniek. "In onze regio gebeurt dit nog nergens en we denken dat het veel effect gaat hebben. Er is veel kennis die we nu kunnen delen. Bij het Openbaar Ministerie, politie, gemeente en woningcorporaties bijvoorbeeld heeft iedereen zijn eigen expertise. Door beter samen te werken willen we zorgen voor een veiliger Capelle. We willen niet dat mensen onaantastbaar zijn."

Onderwereld

Uit een ondermijningsbeeld dat begin 2016 opgesteld is door het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum op georganiseerde criminaliteit (RIEC Rotterdam) blijkt dat deze vorm van criminaliteit wel degelijk aan de orde is in Capelle. Paul Morsch van het Openbaar Ministerie legt uit waarom het zo moeilijk is om goed zicht te krijgen op deze vorm van criminaliteit. "Deze criminelen maken gebruik van bestaande structuren", aldus Morsch. "Zo raken de onder- en bovenwereld verweven en blijft er veel verborgen."

Het doel van het team is om boven water te krijgen in welke mate dit speelt, om het preventief aan te pakken en om het tegen te gaan. Daarnaast is het heel belangrijk dat burgers alerter worden op wat er in hun omgeving gebeurt. Dan moeten ze ook nog bereid zijn om te willen melden, wat vaak een grote stap is door de angst die daarmee gepaard gaat.

Zo worden mensen met geweld of financieel onder druk gezet. "Dat zie je bijvoorbeeld veel in restaurants gebeuren. Dat de eigenaar wordt afgeperst en hier geen melding van durft te maken omdat hij bang is voor de gevolgen", zegt Morsch. Hij raadt aan om gebruik te maken van Meld Misdaad Anoniem.

"De meldingsbereid moet omhoog. Wij moeten laten zien dat melden echt loont", vult Oskam aan. "Dat we het serieus nemen en de prioriteit ligt bij het afhandelen van meldingen. In het verleden hebben we er te weinig mee gedaan, omdat er te weinig capaciteit was."

Quote Criminelen proberen je altijd een stap vooruit te blijven Paul Morsch van het Openbaar Ministerie De capaciteit is niet groter, maar door de samenwerking verwachten de partijen dat alles soepeler verloopt en er juist minder tijd voor nodig is om iets voor elkaar te krijgen. Zo is de kous nu af als een drugspand op wordt gerold. Het Interventie Team gaat daarmee verder en probeert de geldstromen te volgen om zo een groter netwerk op te sporen. Zo blijft het niet bij het kleine onderdeel van het geheel dat wordt opgelost.



"Criminelen proberen je altijd een stap vooruit te blijven", zegt Morsch. "Ze blijven zich vernieuwen. Nu gaan wij proberen hen een stap voor te zijn. De kracht zit in de samenwerking. Stel dat de politie een drugspand vindt, dan kan de gemeente het pand sluiten, vervolgens kunnen we met elkaar het achterliggende netwerk proberen op te sporen. Daarmee raak je ze in de ziel."

Rivium

De burgemeester legt uit dat dit team Capelle-breed wordt gedragen. Er is dus niet een bepaalde wijk waar de focus op komt te liggen. "Dit kan overal gebeuren. We hebben natuurlijk een paar slechtere wijken, maar dat zegt niet zoveel. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat criminelen de postbussen van leegstaande panden op het Rivium gebruiken", zegt Oskam.