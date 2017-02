Capelle zet landelijke strijd tegen leidingtaks door

De wethouder laat nu onderzoeken welke juridische procedures er mogelijk zijn. Meuldijk baalt omdat zijn inwoners, en die van minstens 90 andere gemeenten, nu nog steeds jarenlang moeten opdraaien voor de belasting van andere gemeenten. De wethouder, die een landelijke opstand tegen de precariobelasting ontketende, is daarom pas blij als zijn burgers geen extra kosten meer hebben.



Coalitiepartijen PvdA en VVD weigeren de termijn waarop gemeenten deze belasting mogen heffen in te korten van 10 naar 2 jaar, zoals onder meer het CDA donderdag in de Kamer voorstelde. De fracties willen deze periode wel halveren naar 5 jaar. Meuldijk ziet dit slechts als een ‘kleine overwinning’.



Hij vindt het vooral kwalijk dat er geen bereidheid is om de wet zó aan te passen dat netbeheerders de extra energiekosten alleen doorberekenen aan de heffende gemeenten. Nu zijn alle inwoners de dupe. Meuldijk wil nu een andere minister benaderen, Henk Kamp van Economische Zaken, om dit alsnog te regelen. Die is namelijk verantwoordelijk voor de Elektriciteitswet, die hiervoor zou moeten worden aangepast. Meuldijk hoopt dat de VVD-bewindsman wél bereid is om de belastingkosten alleen door te berekenen aan heffende gemeenten.