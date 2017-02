Capelse wethouder houdt vertrouwen in afschaffen leidingtaks

,,Daar gaan we dan serieus naar kijken'', waarschuwt de bestuurder. ,,Want het moet klaar zijn met deze spookbelasting.''



Gisteren werd bekend dat een meerderheid van de Kamer de termijn waarop gemeenten deze leidingtaks aan netbeheerders mogen opleggen, wil terugbrengen van tien naar zes jaar. De belasting is omstreden omdat netbeheerders als Stedin deze doorberekenen aan alle inwoners in hun gebied. En dat is oneerlijk, vinden de gemeenten die geen belasting heffen.



Meuldijk, die de landelijke strijd tegen de precario aanvoert, zou 'erg teleurgesteld zijn' als Kamerleden alleen de termijn inkorten. ,,Het liefst wil ik dat die precario direct wordt afgeschaft. Maar morgen meteen afschaffen, gaat niet lukken. Ik snap dat dat niet kan, want dan zouden grote gemeenten als Rotterdam met een gat in hun begroting blijven zitten. Daarom zeg ik: 'maak daar vier jaar van'. Dan hebben gemeenten de tijd om zich hieraan aan te passen.''



Maar in die periode moeten inwoners van gemeenten die deze belasting niet heffen, wel worden ontzien door de netbeheerders, vindt Meuldijk. Die zouden de kosten alleen moeten doorberekenen aan bewoners van gemeenten die deze leidingtaks hebben. In deze regio zijn dat onder meer Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Nissewaard en de gemeenten in de Hoeksche Waard.