Caravanravage op A16: voorraad nieuwe winkel belandt op asfalt

De twee stouwden hun caravan vol met etenswaren en drank dat bestemd was voor hun winkel in Breda. Helaas kwamen de spullen nooit aan. De caravan kreeg een klapband. De bestuurder probeerde nog richting de vluchtstrook te sturen, maar dat was tevergeefs. Een vrachtwagen knalde er bovenop.



Wonder boven wonder bleven de inzittenden van de auto ongedeerd. ,,Ze hebben enorm geluk gehad, het had heel anders kunnen aflopen’’, reageert een woordvoerder van de politie. Of de klapband veroorzaakt werd door een te zwaar beladen caravan is volgens de politie niet meer te achterhalen. ,,De inzittenden van de auto zeiden dat dit niet het geval was, dus daar moeten we het mee doen.''