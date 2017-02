Carnavalparades live te volgen via internet

Strafeis Strafeis tegen Bart van U voor twee moorden: 8 jaar cel plus tbs

11:05 Bart van U., de man die Els Borst en zijn zus Loïs doodstak met tientallen messteken, heeft vandaag opnieuw 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich horen eisen. Daarnaast is er 6 maanden cel tegen hem geëist vanwege wapenbezit. In totaal zou hij dus 8,5 jaar de cel in moeten, vindt het Openbaar Ministerie. Justitie vindt doodslag op beide vrouwen bewezen.